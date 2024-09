Apple deve restituire un tesoro da 13 miliardi di euro | risveglio amaro dopo il lancio di iPhone 16

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 10 settembre 2024) Secondo le informazioni rivelate dalla Commisssionepea dal 2003 al 2014 l'aliquota pagata dain Unionepea è stata minima. Come riporta Politico parliamo di percentuali che vanno dall'1% allo 0,005%. Gli accordi erano stati firmati con il governo dell'Irlanda, dove la Big Tech aveva deciso di mettere la sua sedepea. La Corte di Giustiziapea non ha ritenuto validi gli accordi firmati dacon Dublino per avere questo trattamento fiscale.