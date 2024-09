US Open 2024 la stampa estera celebra Sinner | Implacabile il più costante al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) ““. Questo l’aggettivo scelto da L’Equipe per descrivere Jannik, vincitore dello US. “Arrivato a New York dopo il caso doping, ha conquistato il secondo titolo dello Slam e fatto doppietta dopo l’Australian, affermandosi come miglior giocatore delsul veloce” si legge sul quotidiano francese. Marca invece parla di “ricambio generazionale“, sottolineando che “eguaglia la doppietta di Alcaraz negli Slam“. Non sono poi mancati i riferimenti al caso doping, da As che parla di ‘vendetta‘ alla Bbc che ricorda come l’azzurro arrivasse a New York “dopo una preparazione difficile“. Restano sempre in Gran Bretagna, il Guardian definisce‘il giocatore piùaldi gran lunga‘. Infine, la Cnn si sofferma maggiormente sulla sconfitta di Taylor Fritz, parlando dell’estensione del “digiuno nel singolare maschile del tennis americano“.