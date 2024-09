Università Luiss 25ma al mondo in ranking Financial Times migliori corsi di Management

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) – L’apre il nuovo anno accademico con un nuovo, importante traguardo: il 25° posto alper la Laurea Magistrale in ‘’ nelpubblicato oggi dal, scalando cinque posizioni dal 2023 e ben 65 in cinque anni. La LiberaInternazionale degli Studi Sociali si è inoltre classificata al 2° posto per i progressi di carriera dei laureati e si è distinta per la propria attenzione alla sostenibilità entrando nella Top 5 a livello globale per l?impegno nella riduzione della Carbon footprint e al 10° posto per l?offerta di insegnamenti dedicati ai temi esg (environmental, social, governance).