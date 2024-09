Traffico Roma del 09-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione Maggiore attenzione sulla carreggiata esterna Dov’è un incidente nell’ultima ora tra Laurentina e Casilina ha rallentato maggiormente gli spostamenti nessuna variazione di rilievo in carreggiata interna sempre trafficata tra Cassia e Prenestina consueti spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code possibili su via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni ricordiamo sempre un precedente incidente altezza via dei Campi Sportivi rallentamenti e code anche nella galleria Giovanni XXIII in direzione via della Pineta Sacchetti ulteriore prudenza sulla statale Pontina dove a causa di un incidente rallentamenti e code possibili tra via dei Castellini e via di Trigoria versosi rallenta anche in direzione opposta siamo ora via di Grotta di Gregna qui segnaliamo un incidente nei ...