Torre Eiffel i cerchi olimpici della discordia La sindaca di Parigi vuole lasciarli no dagli eredi del suo ideatore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Mandate in soffitta Olimpiadi e Paralimpiadi, che farne dei cinquecolorati che campeggiano sulla? Ladi, Anne Hidalgo, propone dilì almeno fino a quando non si terrà la nuova edizione a Los Angeles. "Nel 2028 vedremo. Se ancora non possiamo fare a meno di questi grandi simboli che ci ricordano che non è stata solo una parentesi, forse rimarranno – ha detto la prima cittadinacapitale francese venerdì scorso –. Ma dal momento chee Los Angeles sono state scelte dal CIO per un ciclo di Olimpiadi, possiamo benissimo andare avanti con l’idea che i simboli rimangano nei luoghi più importanti e iconici". L'idea però non è piaciuta aglidell'ingegnere francese che progettò quellain occasione dell'Esposizione Universale del 1889.