Svimez | Ius Scholae una scelta che favorisce la coesione sociale Minori stranieri uno su 4 in Lombardia

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Iche frequentano la scuola primaria, secondo i dati Mim, sono 315.906: il 14% degli iscritti (i dati si riferiscono alla primaria statale e non includono la Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano). Di questi, 4 su 5 provengono da un paese extracomunitario e circa il 70% sono nati in Italia”. A rilevarlo è uno studio della, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. “La maggiore concentrazione si trova nelle aree del Nord Italia – si legge nell’analisi pubblicata su Informazioni– più attrattive in termini di opportunità occupazionali e retributive per i genitori, ma anche di accessibilità e qualità dei diritti essenziali per le famiglie. L’incidenza disugli alunni della scuola primaria varia dal massimo del 23,2% dell’Emilia-Romagna al minimo del 3,2% della Sardegna.