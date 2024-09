Perché il bug informatico si chiama così? La storia è incredibile

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il bugsieffettivamente il primo malfunzionamento mai registrato su un computer è stato causato un insetto, intrappolato tra i suoi relè elettromeccanici. Era il 9 settembre 1947 e un gruppo di tecnici, guidato da Grace Hopper, stava lavorando su un computer Mark II. A un certo punto il meccanismo si bloccò e studiando il dispositivo si accorsero che c’era una falena incastrata nei circuiti. Hopper declamò con ironia che quello fosse il “First actual case of bug being found“. Ovvero, il primo caso di “insetto” ravvisato. La matematica nonché pioniera dell’informatica, dunque, sfruttò l’occasione reale per dar corpo a un’espressione che già Thomas Alva Edison utilizzò, nel 1878, per parlare di tutti quei piccoli problemi che in qualche modo rallentavano lo sviluppo delle sue invenzioni. Piccoli come un insetto, appunto, ma molto fastidiosi.