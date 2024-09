Out The Mud futuro roseo o nell’anonimato?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 9 settembre 2024) Per questo appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlarvi di una stable, gli Out The Mud. E’ formata da Bronco Nima, Lucien Price e Jaida Parker. Inizialmente era presente anche Scrypts, ma poi è stato licenziato a Giugno dalla WWE. Due superstar più potenti come Nima e Price, mentre una superstar più tecnica come Jaida quindi le due cose possono tranquillamente integrarsi. Nessuno di loro ha avuto grandi successi prima di formare questa stable, quindi poteva e può ancora essere un grande modo per lanciarsi verso mete importanti. Da un anno circa, sono riusciti ad avere un paio di occasioni titolate per gli NXT Tag Team Titles, una delle quali a No Mercy 2023, e qualche chance anche di diventare i nuovi #1 Contender per i medesimi titoli seppur senza successo.