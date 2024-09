Ore di ansia per Schillaci ricoverato in ospedale Baggio forza Totò

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Abbracciati e avvolti nelle loro maglie azzurre delle notti magiche di Italia 90. I due eroi di quel mondiale,e Roberto, immortalati in scatti dell'epoca e rilanciati assieme nel profilo Instagram gestito dalla famiglia del centravanti palermitano in queste ore di apprensione. Come risposta alla dedica del 'Divin Codino' che su Facebook scrive: ", tu sei uno di quelli cui non piace arrendersi e non lo farai neanche stavolta". Il campione siciliano, che ha vestito tra le altre, le maglie del Messina, della Juve e dell'Inter, oltre che della Nazionale, è afflitto da un tumore al colon ed èal Civico di Palermo dove, secondo le ultime notizie fornite dalla famiglia, è in condizioni stabili.