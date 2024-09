Non me lo aspettavo Caputo svincolato | retroscena Roma e Lazio futuro in B?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) “È strano questo momento: ho iniziato con l’Empoli, fatto il ritiro, poi è arrivata questa scelta insieme al club e ora attendo e Spero di tornare presto e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni“. Ciccioconfessa il suo stato d’animo in un’intervista a “Radio Sportiva” e non nasconde una certa sorpresa. L’età di certo non è dalla sua parte (37 anni), i gol decisamente sì, oltre 200 in carriera. Un bomber esperto che potrebbe far comodo ancora a qualcuno. “Se ci fosse l’occasione vorrei rimanere in Serie A ma non lascio niente indietro. Ho avuto due-tre richieste dalla Serie B, qualcosa si muove, voglio però qualcosa che mi dia la chance di essere protagonista. Non voglio andare a vivacchiare“, spiegache poi ammette di non aver preso bene : “non miuna situazione del genere ma questo fa parte del nostro mondo e del nostro lavoro.