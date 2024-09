Nations League 2024 25 | riscatto della Francia Belgio battuto 2-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lasupera 2-0 ilnella seconda giornata/25. Al Groupama Stadium di Lione i transalpini riscattano almeno parzialmente il ko per 3-1 subito pochi giorni fa al Parco dei Principi dall’Italia, e trovano così i primi tre punti nella nuova edizionecompetizione. A sbloccare la sfida per la nazionale guidata dal CT Didier Deschamps è Randal Kolo Muani poco primamezz’ora, che infila in rete un potente tap-in da centro area dopo l’intervento non perfetto di Casteels sulla conclusione sporca di Dembelé. Il raddoppio dei Galletti arriva nella ripresa con lo stesso Ousmane Dembelé, che al 57? parte dalla destra e rientra, lasciando partire un gran tiro dal limite dell’area che si insacca sotto la traversa.