LIVE Israele-ItaliaNations League calcio in DIRETTA | spazio dal primo minuto per Kean c’è Gatti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53 Le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Gerafi, Nachmias, Shlomo, Kanichowsky, Jehezkel, Lavi, Peretz, Abada; Revivo, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon Italia (3-5-1-1): Donnarumma,, Buongiorno, Bastoni, Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco, Raspadori;. Ct. Spalletti. Buonasera e benvenuti allatestuale di-Italia, Nations2024, seconda giornata del gruppo A2. La sfida si giocherà in campo neutro, più precisamente in Ungheria: alla Bozsik Arena, in virtù dei conflitti che lacerano da tempo il Medio Oriente. Le strade died Italia tornano ad incrociarsi a distanza di sette anni dall’ultima volta. Nel settembre 2017 fu Ciro Immobile a decidere l’incontro valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018.