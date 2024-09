La Promessa anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024 | Abel manipola Jana e Manuel

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Come far litigareed avvicinarsi così alla ragazza della quale è innamorato? Molto semplice: inventando una serie di bugie unite a qualche omissione. E’ questo il piano che metterà su il dottorBueno nelle puntate de Lain onda da lunedì 9 a venerdì 13. Macchinazione che inizialmente sembrerà riuscire, dato cheprenderà le distanze da, colpevole di averla lasciata da sola, per andare a trovare la moglie Jimena de Los Infantes, proprio quando aveva bisogno di lui a causa del rapimento di Maria. La soap iberica è in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 circa. E’ possibile vederla su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity).