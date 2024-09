La dedica di Gorgone a Bulgarella Questa vittoria è tutta per lui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non è vero che le vittorie sono tutte uguali. Quella di ier sera a Ferrara ha un sapore tutto particolare, vuoi perché arriva dopo la bellezza di 88 anni, vuoi perché ottenuta dopo un avvio di campionato in sordina, dopo un primo tempo stradominato e vuoi soprattutto perché ha premiato le scelte di(dentro Saporiti e Catanese). In un solo colpo la Lucchese ha conquistato i primi tre punti della stagione e lo ha fatto mettendo a segno la bellezza di tre gol. "Sapevo che erano tantissimi anni che non succedeva – ha detto a caldo il mister rossonero – è stata unafantastica, anche perché è arrivata contro una squadra forte. Ringrazio i ragazzi per aver fatto una gara coraggiosa. Avremo anche dei limiti – aggiunge ancora nel dopopartita il mister rossonero – ma non ci manca certo il coraggio. Ho rivisto l’entusiasmo dei tifosi che sono venuti numerosissimi da Lucca.