Kate Middleton ultime notizie | Malata da tempo La verità sull’operazione e c’è la data di ritorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo mesi di cure contro il cancro,ha ancora i suoi “giorni buoni e giorni cattivi”. Ma sembra che quelli buoni stiano finalmente iniziando a superare quelli cattivi e per questo la Principessa del Galles starebbe pianificando il proprio futuro. Secondo la stampa britannica, la moglie del Principe William avrebbe già unaper tornare ai suoi doveri reali. Dopo aver trascorso l’estate con la famiglia, Catherine ha voglia di tornare al lavoro e sulla scena pubblica. Come sta: il suoin autunno Stando a quanto assicurato dal Sunday Times,potrebbe tornare ai doveri reali in autunno.