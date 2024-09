Kane si è ispirato a Ronaldo per giocare per molti anni a venire

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) 2024-09-09 17:37:04 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il capitano dell’Inghilterra Harryafferma di trarre ispirazione da Cristianoper mantenersi in forma e prolungare la sua carriera per. L’attaccante del Bayern Monaco festeggerà la sua 100esima presenza in nazionale quando i Tre Leoni ospiteranno la Finlandia martedì sera, diventando così il decimo giocatore a raggiungere tale traguardo. E a 31tifosi cominciano a chiedersi se l’ex giocatore del Tottenham abbia le capacità per diventare l’uomo di punta del suo paese. Maha dichiarato di avere ancora molte altre cose da realizzare prima di appendere gli scarpini al chiodo. Parlando prima della partita, ha detto: “Mi sento in ottima forma, sia fisicamente che mentalmente, al culmine della mia carriera.