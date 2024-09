Inter Primavera | i numeri di maglia scelti per la stagione Under-20

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Conosciamo meglio la nuova-20di Zanchetta partendo daidiper laappena iniziata. Tante le novità e di conseguenza le curiosità che riguardano i trenta nerazzurriniper questa avventura “preparatoria” al prossimo triennio MILANO – Ladella nuova-20 di Andrea Zanchetta in1 è già iniziata. E con non poche novità. Anzi. La squadra nerazzurra, che sarà impegnata anche in Coppa Italia e soprattutto in UEFA Youth League, è rinnovata rispetto alla passata. Tutto ciò nonostante il “passaggio” dalla categoria-19 a quella-20, che in teoria avrebbe dovuto garantire continuità. E invece la continuità riguarda solo la vecchia-18. Niente più classe 2004, pochi 2005 ma tanti 2006. E anche 2007! Il cambio in panchina da Cristian Chivu a Zanchetta porta in dote diverse novità.