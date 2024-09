Incidente frontale a Carlazzo | feriti due turisti francesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Como), 9 settembre 2024 – Scontro tra due auto e duenell’avvenuto oggi alle 12.30 a, in località San Pietro Sovera nei pressi del cimitero. per untra due auto delle quali una di. I veicoli, su uno dei quali viaggiavano alcuni, si sono urtati frontalmente: due di loro, un uomo di 61 anni e una donna di 35, hanno riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Menaggio e i soccorritori del 118, arrivati con due ambulanze e un’automedica: mentre venivano trasportati in codice giallo all’ospedale di Gravedona, sono stati messi in sicurezza i veicoli. La polizia locale che ha temporaneamente chiuso al traffico la strada per permettere i soccorsi e lo svolgimento dei rilievi.