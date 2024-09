Il vortice interminabile delle autodichiarazioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Anch’io stento a crederlo, ma sono statale. Di tanto in tanto perciò mi ritrovo a dover compilare moduli – spesso cartacei – per ricostruzioni di carriera, domande di permessi, certificazioni sparse. Uno di quelli che mi son ritrovato a compilare qualche giorno fa era un modulo per cui io sottoscritto Antonio Gurrado, nato il tal giorno nel tal posto, dichiaravo sotto responsabilità penale di essere nato il tal giorno nel tal posto. Spero non mi arrestino perché, a pensarci bene, io, quando sono nato il tal giorno nel tal posto, ero appena arrivato e un po’ confuso, quindi non ricordo bene né il giorno né il posto, per ricostruire i quali mi sono pigramente affidato a moduli compilati da altre personequali non garantisco: ero molto piccolo e tendevo a fidarmi di chiunque. Tanto più mi affascina ilsu cui il modulo si affaccia.