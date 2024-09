Il rapporto Draghi sulla competitività spiegato in breve e il Pdf del testo integrale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – Una sfida "esistenziale" che richiede “investimenti senza precedenti” attende l’Europa sull’impervio terreno della. Mariopresenta il suoin una conferenza stampa congiunta con la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. E come sempre non fa giri di parole: in gioco c’è la sopravvivenza dell’Europa sul mercato globale. Secondo l’ex premier italiano serve aumentare gli investimenti “di circa 5 punti percentuali del Pil, fino a raggiungere i livelli degli anni '60 e '70 per raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione, decarbonizzazione e rafforzamento delle capacità di difesa". Una quota che vale il doppio di quella stabilita dal Piano Marshall tra il 1948 e il 1951. Significa mettere sul piatto come “minimo” 750-800 miliardi aggiuntivi all’anno.