Il Napoli di Conte e Lukaku | parlano Improta e Bruscolotti

(Di lunedì 9 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Gianni, ex giocatore del ‘Ciuccio’ e dirigente sportivo. Di seguito le sue dichiarazioni. “Dal punto di vista della qualità del gioco la squadra partenopea deve ancora migliorare, soffriamo anche con le meno forti. Purtroppo dico chedovrà rivedere i suoi piani tattici. Il 4-3-3? Sì, mi piacerebbe vedere ilcon questo modulo. I primi difensori devono essere gli attaccanti però, quando la palla ce l’hanno gli avversari sono gli attaccanti che devono ripiegare. Vedo ilproiettato a grandi livelli, ma col 4-3-3?. Un napoletano nelMazzocchi? Io da napoletano non ho mai avuto problemi a, ma penso che se qualcuno mugugni sul suo nome è perchè non lo vedono integrato in una squadra che ha qualcosa in più rispetto a lui dal punto di vista tecnico.