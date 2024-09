Il cinema Terminale festeggia 40 anni Un fine settimana di film e incontri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Prato, 9 settembre 2024 – Ilcelebra i suoi 40di attività di promozionetografica, culturale e sociale con una festa ricca di iniziative, aperte a tutti, a ingresso libero. Per molti appassionati di, pratesi e non solo, ilè sempre esistito. Chi ha qualche anno in più ricorderà forse invece la sua apertura, con ingresso da via Frascati, dove allora il Circolo Rossi era un punto di ritrovo frequentatissimo da giovani e meno giovani. E furono proprio alcuni giovani dirigenti del circolo e dell’Arci a volere fortemente la nascita di und’essai negli spazi che erano stati della vecchia balera del circolo.