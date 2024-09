I programmi in tv oggi 9 settembre 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) Su Rai Uno Israele – Italia, su Canale 5 Il Diavolo veste Prada. Guida aiTv della serata di lunedì 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Blind War. Il capitano della SWAT Dong Gu, rimasto cieco durante un’operazione militare, vive da infermo depresso tra le mura di casa, ma la figlia riesce comunque a dargli la speranza di una vita diversa. L’uomo, serenamente rassegnato, è chiamato nuovamente in battaglia quando l’amata figlia viene rapita da trafficanti di persone. Su Rai Movie dalle 21.10 Silverado. 1880.