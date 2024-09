I maestri di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Per quattroche lasciano – Lucrezia Lando, Simone Casula, Moreno Porcu e Tove Villfor – Milly Carlucci ha già pronti degli insegnanti nuovi di zecca per la diciannovesima edizione dicon le, al via sabato 28 settembrein prima serata su Rai 1. Oltre ai già annunciati Nikita Perotti e Sophia Berto, si aggiungono al cast Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Carlo Aloia. Sono loro le new entry che andranno ad affiancarsi ai riconfermati Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Luca Favilla, Angelo Madonia e Veera Kinnunen, che come svelato stamattina sarà in coppia con Massimiliano Ossini.Già nei giorni scorsi, alcuni ‘debuttanti’ avevano ufficializzato la loro presenza nel programma. Non hanno però svelato con quale vip – tra quelli scelti da Milly – gareggeranno nel corso delle dodici puntate previste.