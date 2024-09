Greenland | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024): dalallesulTra gli eventi più affascinanti da vedere al cinema vi è senza ombra di dubbio quello relativo alla fine del mondo così come noto. Idedicati a tale catastrofe hanno sempre catturato l’attenzione del pubblico, a cui viene data l’occasione di vedere qualcosa a cui si spera di non dover mai essere diretti testimoni nella realtà. Oltre a The Day After Tomorrow, 2012 o Left Behind, uno deipiù recenti che ha portato la fine del mondo sul grande schermo è(qui la recensione). A dirigerlo vi è Ric Roman Waugh, anche regista si Snitch – L’infiltrato e Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen. In questo caso, la distruzione del pianeta non è data da conseguenze del cambiamento climatico o da antiche profezie, bensì dallo scontro della Terra con una serie di meteoriti apparentemente inarrestabili.