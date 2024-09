Giorgio Gori | L’Europa ritrovi il suo slancio per attuare il piano Draghi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bergamo. Archiviata l’estate, europarlamentare del Partito Democratico, è già tornato a Strasburgo per riprendere le attività del Parlamento europeo dove ricopre la carica di vicepresidente della Commissione Itre (Industria, Tecnologia, Ricerca ed Energia) e degli Affari Esteri. Nella mattina di lunedì 9 settembre Mario, ex premier italiano e presidente della Banca centrale europea, presenterà undi 400 pagine per rafforzare la difesa e la competitività del. Il documento, commissionato un anno fa dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, propone – secondo alcune anticipazioni – più investimenti, una maggiore cooperazione industriale tra i 27 Stati membri e un dialogo strategico più efficace, soprattutto alla luce delle crescenti tensioni globali, come l’invasione russa dell’Ucraina.