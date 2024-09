Forum compie 40 anni | tutto quello che devi sapere sul programma cult

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quarantae non sentirli. Con la stagione 2024/2025spegne 40 candeline, un traguardo decisamente importante ma nessuna celebrazione in prima serata è stata prevista rispetto ai decennali già conquistati. Ci si augura che la conduttrice Barbara Palombelli possa sorprendere il pubblico con qualche omaggio speciale durante le nuove puntate in onda a partire da oggi, lunedì 9 settembre. Da quando ha fatto il suo debutto il 29 settembre 1985, il tribunale più longevo del piccolo schermo è diventato un punto di riferimento nellazione Mediaset, guadagnandosi l'affetto di milioni di spettatori. Stagione dopo stagione, è sempre più attuale e legato alla contemporaneità , affrontando cause tratte da storie vere, da divergenze sentimentali e patrimoniali ai nuovi problemi della vita moderna, pubblici e familiari.