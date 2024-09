Danno erariale i giudici danno retta alla Boccia | aperta un' inchiesta su Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo le indiscrezioni, ecco la conferma e l'ufficialità: la procura regionale del Lazio della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo di indagine su Gennaro, l'ex ministro della Cultura, per la vicenda che lo vede coinvolto con Maria Rosaria. La scorsa settimana erano filtrate indiscrezioni circa la lente deicontabili sull'ex ministro: ora, come detto, quelle indiscrezioni si sono trasformate in un'indagine. I magistrati contabili, sotto il coordinamento del procuratore regionale Paolo Luigi Rebecchi, saranno ora chiamati ad effettuare verifiche su possibili danni erariali. Nel mirino della Corte dei Conti, dunque, ci finiscono cene, auto blu e viaggi, oltre ai chiacchieratissimi concerti de Il Volo e dei Coldplay.