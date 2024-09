Coppa Davis Cobolli | Prima volta un’emozione competizione che mi stimola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “È la miaqui e sono emozionato di quello che verrà. Ho sempre detto che questaè molto diversa per me, è unache mi appartiene. Ho lavorato tanto per essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo”. Queste le parole di Flavio, in conferenza stampa, in vista dell’esordio indell’Italia contro il Brasile.“È stato un risultato molto emozionante per me e per Sara (Errani ndr.) vincere gli Us Open. L’abbiamo sfiorato due volte con Simone (Bolelli, ndr), però è stato sicuramente diverso concludere con una vittoria e mi aiuterà anche per il futuro. È stato bello condividerlo con lei, perché Sara è una persona speciale, è un esempio per tutti noi perché lotta in tutte le partite. Quest’anno ha fatto una stagione incredibile”, commenta Andrea Vavassori, che sarà impegnato nel doppio con Simone Bolelli.