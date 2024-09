Calciomercato Milan Adrien Rabiot rifiuta la Turchia | Moncada tenta il colpo e Bennacer può aiutare!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 9 settembre 2024)hato offerte dallaile l’infortunio dipuò essere la chiavepuò tornare nuovamente nei radar del, dopo che Ismaelha rimediato un brutto infortunio in nazionale con l’Algeria. Secondo le prime impressioni, il centrocampista rossonero dovrà stare fermo ai box almeno per 3 mesi. La pista che porta al francese ex Juve si era scaldata nell’ultimo giorno di mercato eaveva portato avanti i contatti, Le alte richieste della madre-agente del giocatore – Veronique -però avevano fatto saltare i piani della dirigenza del Diavolo. Intanto il giocatore è ancora svincolato e di recente hato due offerte dalla. Con l’infortunio di Isma, poi, Geoffreypotrebbe tornare nuovamente alla carica per il 29enne originario di Saint-Maurice.