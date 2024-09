Boccia-Sangiuliano si muove la Corte dei Conti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alla fine ladeiha acceso il suo faro sulla coppia dell’estate, ufficialmente. Trasferte, utilizzo dell’auto blu e spese per concerti ed eventi, tutto da ieri è finito sotto la lente dei magistrati. L’affaire approda nelle aule di giustizia nel giorno in cui il neoministro Alessandro Giuli si è insediato e ha preso parte a Palazzo Chigi ad un vertice di maggioranza. Ladeidel Lazio, che ha aperto formalmente un fascicolo di indagine sulla vicenda, punta a verificare eventuali profili erariali legati alle spese sostenute per i viaggi e i soggiorni dell’imprenditrice di Pompei Maria Rosariache è stata legata da un “rapporto affettivo” con l’oramai ex ministro della Cultura così come ammesso dallo stesso “Genny”.