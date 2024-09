Ana Cristina uccisa l’orrore negli occhi dei figli | Guarda se la mamma respira Oggi l’interrogatorio del padre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il delitto di Montemaggiore ha riaperto vecchie ferite, richiamando alla memoria l’omicidio di Heather Barnett, la sarta inglese brutalmenteda Danilo Restivo, già noto come il killer di Elisa Claps. Un ricordo straziante per idi Heather, che furono i primi a scoprire il corpo senza vita della madre. Un trauma che quei ragazzi porteranno per sempre con sé, esattamente come idi AnaCorreia, vittima di un’aggressione altrettanto feroce avvenuta nella notte.Leggi anche: Uccide con 38 coltellate la moglie. Chi era AnaCorreia: “Tutto davanti aiSecondo le indagini, il marito, Ezio De Levrano, ha colpito Anapiù volte all’addome con un coltello a serramanico, lasciandola esanime a terra davanti ai bambini. Una scena di orrore puro a cui idella coppia hanno assistito, e che li ha segnati profondamente.