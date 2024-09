A 12 anni pesca nel Po un siluro di 2 metri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ferrara, 9 settembre 2024 – Di padre in figlio, la famiglia di cacciatori di siluri mette a segno un altro colpo tra le rive del Po. Ludovico Poggioli, 12, ha catturato e portato a riva undi 2esatti, pesante 70 chili. Un bel record anche se non è, per il momento, riuscito a battere il padre Andrea, 40, che mesi fa prese all'amo un gigante di 2e 56 centi. ‘Abbiamo atteso che le acque del grande fiume si gonfiassero per le piogge di questi giorni e siamo entrati in azione’, dice il padre, orgoglioso dell’impresa del figlio. Che non è stata facile, ci sono volute ore, una lunga lotta tra il pesce e il ragazzo, prima di poter alzare le mani al cielo in segno di vittoria. A quel punto il ‘mostro’ viene misurato e fotografato, solo così il record può essere certificato. La, un ‘vizio’ di famiglia.