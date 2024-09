Vomero appiccate fiamme nel cantiere del Parco Mascagna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutinel, dove dal 4 settembre è entrata la nuova ditta, incaricata dei lavori di riqualificazione. “Una cosa inquietante e disarmante, frutto dell’incuria” afferma un residente della zona. Intorno alle 7.30 di stamane, l’uomo ha allertato i vigili del fuoco. L’intervento ha presto permesso di domare il focolaio. A bruciare era un cumulo di sterpaglie, foglie secche e carta. In precedenza, diversi abitanti sono stati svegliati dalla puzza di fumo. Un odore acre si è sparso nell’area a ridosso dei giardinetti, circondata da molti palazzi. L’ennesimo episodio negativo, per ildelArenella. Uno spazio in attesa di restyling da un anno, teoricamente interdetto all’accesso. Il 7 settembre 2023 la chiusura, in vista dei lavori mai partiti.