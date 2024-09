Traffico Roma del 08-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione a Torrevecchia riaperta alvia fratel Giuseppe Lazzaro coda sulla diramazione dinord tra Settebagni e il bivio per il grande raccordo anulare perintenso in direzione la capitale più lentamente per incidente sulla via Pontina tra pratica di mare e Tor de' Cenci in direzioneè in corso una processione religiosa nell'aria del massimo fino alle 18:30 sono possibili disagi in tutta la zona