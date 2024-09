Sinner conquista l’US Open 2024! I complimenti dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024)continua a riscrivere la storia del tennis italiano e mondiale. L’altoatesino, già numero 1 al mondo, hato il suo secondo titolo del Grande Slam, trionfando agli US! Puntuali ida parte. VITTORIA – In finale,ha superato l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, coronando un percorso straordinario nel torneo newyorkese. La vittoria contro Fritz è stata l’ennesima dimostrazione della maturità e del talento di, che ha saputo gestire con freddezza una finale in cui partiva da favorito. Fin dai primi scambi, l’azzurro ha imposto il suo gioco, mostrando una solidità impressionante sia al servizio che da fondo campo. Nel primo set,ha subito messo in chiaro le sue intenzioni, strappando il servizio all’americano e mantenendo un controllo totale, chiudendo 6-3.