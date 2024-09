Si apre la settimana del derby L’ultimo Cesena-Modena in serie C

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Venerdì sera ilriprenderà il suo cammino (oggi la ripresa degli allenamenti a Villa Silvia) e lo attende uno scontro molto significativo, sia per i risvolti che l’esito dell’incontro può provocare, sia per i tanti scontri che caratterizzano la storia delcome quella del. Solo il ritorno di Giampaolo Bisoli nello stadio che tante volte lo ha applaudito meriterebbe pagine su pagine, ma ci sono altri ex come ad esempio Gregoire Defrel, il Francese è stato calciatore delper tre stagioni. In panchina accanto a Bisoli poi sarà seduto Giuseppe Angelini, anche lui ex delcome calciatore e sopratutto allenatore: c’era lui sulla panchina bianconera quando dopo la rinascita De Feudis e compagni vinsero il campionato diD.