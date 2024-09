Promozione Il Barbara Monserra vince di rigore in casa della Pergolese

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 8 settembre 2024) Dal dischetto Rocchi, nel primo tempo, realizza dopo un fallo di Bertarelli su Morsucci VALLESINA, 8 settembre 2024 – Ilespugna lo ‘Stefanelli’ di Pergola con untrasformato di Rocchi al 33?, dopo che Bertarelli tocca leggermente Morsucci.molto dubbio, per compensare quello non concesso dopo 15 secondi dall’inizio partita (e questo penalty netto) su Rocchi atterrato in area da Rebiscini. Lacerca il pareggio al 52? con Bucefalo ma non ci riesce: gran botta dal limite dell’area, Pigliapoco compie una gran parata mandando in calcio d’angolo. Forcingper il restoripresa ma ilsi difende in undici nella propria metà campo e porta atre punti per ben cominciare il campionato.