Pensioni 2025 isopensione dal 2022 con misto Quota 42+10 nel 2027 rischio contributivo?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di domenica 8 settembre 2024) Nel marasma generalizzato delle notizie ufficiose sul fronte previdenziale, vi è Francesco che nelriesce ad accedere all’, percependo l’assegno dicalcolato col sistema, ma l’anticipata Fornero, ossia42 anni e 10 mesi, riuscirà a raggiungerli unicamente nel. Dunque molto preoccupato da quella che potrebbe essere la nuova riforma, che dovrebbe vedere la luce con la prossima legge di bilancio, chiede al nostro esperto cosa potrebbe accadere al suo assegno, oggi calcolato col, se le cose cambiassero da qui al, rischierebbe il ricalcolo col? In primis spieghiamo in estrema sintesi in cosa consiste l’, per chi non ne fosse a conoscenza, la definizione la riportiamo dal sito Broccardi.it, notizie giuridiche, poi riportiamo la risposta del Dott.