Open day alla Casa di comunità | assistenza a 360 gradi

(Di domenica 8 settembre 2024)daydia Pioltello, porte aperte al pubblico il 21 settembrescoperta della struttura in via San Francesco inaugurata nove mesi fa. Un modo per aiutare i pazienti a familiarizzare con i servizi. Con 250 accessi al giorno il polo è "un punto di riferimento per il territorio" e ora prova a fare di più. Cinque gli ambiti a disposizione nella giornata: medicina dello sport,domiciliare, consultorio, medicina legale e centro vaccinale. Medici e infermieri spiegheranno i servizi offerti nel dettaglio. Obiettivo "potenziare le attività di prevenzione e promozione della salute, di, di prossimità e di presa in carico per una risposta più veloce e appropriata ai bisogni dei cittadini". Ciascuno ha il proprio percorso. Tra le prestazioni a disposizione, il nuovo Punto unico di accesso, dove si valuta il caso, Scelta e revoca del medico.