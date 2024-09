Morto carbonizzato a San Vittore Domani parla il compagno di cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Sarà sentito giàil com pagno didi Youssef Barsom deceduto per un incendio la cui dinamica è ancora da chiarire. L’incendio è divampato, quasi sicuramente da un materasso, nella stanza che Youssef Mokhtar Loka Barsom, il 18enne di origini egiziane, condivideva con l’altro detenuto, che è riuscito a salvarsi ed è ora indagato. Solo lui potrà aiutare a capire cosa è veramente successo. Forse le fiamme sono state innescate dai due detenuti per protesta o forse per un tragico incidente: la dinamica esatta – che presuppone anzitutto il capire come un accendino possa essere finito in– deve ancora essere chiarita dai pm che hanno aperto un’indagine conoscitiva. Intanto in queste ore sembra ormai chiaro che Youssef che soffriva di gravi disturbi della personalità e non avrebbe dovuto stare in unasenza sorveglianza non si sia suicidato.