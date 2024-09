Italia quasi da record alle Paralimpiadi | 10 ori più di Tokyo e il primato di Roma 1960 sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) L’ha chiuso ledi Parigi 2024, con 71 medaglie, delle quali 24 ori, 15 argenti e 32 bronzi: superata l’edizione di2020, sia come numero complessivo di podi (furono 69), sia in quanto a vittorie (14, con 29 argenti e 26 bronzi). In Francia l’si piazza al sesto posto nel medagliere, salendo di tre posizioni rispetto a quanto avvenuto in Giappone. Non si tratta di unassoluto, in quanto nell’edizione di, secondo le cifre fornite dal Comitatono Paralimpico, gli azzurri chiusero al primo posto con 28 ori, 30 argenti e 24 bronzi, per complessivi 82 podi.