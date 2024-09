Immenso Sinner trionfo agli Us Open

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannikha fatto un altro passo nella storia. Dopo gli Australiana gennaio, ecco la vittoria negli Usa settembre. Un 2024 sensazionale, consacrazione di un fuoriclasse destinato a tenerci compagnia a lungo con i suoi successi e con il dualismo con Carlos Alcaraz che non gli toglierĂ nulla. Anzi. Lo renderĂ ancora piĂą forte e amato. La finale a New York contro il malcapitato Taylor Fritz non ha avuto storia.l'ha fatta sua con brutalitĂ : 6-3 6-4 7-5. Tutto in 2 ore e 1 6 minuti e per fortuna che gli organizzatori avevano scritto "The Final" ovunque altrimenti sarebbe stato un attimo confonderla con un secondo turno qualsiasi. Una macchina, Jannik.