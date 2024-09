Il capo di Hamas Sinwar se ne frega delle sofferenze | il documento nel pc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Ildi, Yahya, intende prolungare la guerra e la sofferenza dei civili a Gaza per migliorare la sua posizione nei negoziati sul cessate il fuoco e garantire che il suo gruppo terroristico possa ricostituire la propria potenza militare. È quanto emerge da untrovato nel computer del terrorista e visionato dal quotidiano tedesco Bild, che descrive anche come la sofferenza degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri a Gaza debba essere usata per esercitare pressione sull'opinione pubblica israeliana. Solo pochi giorni fa era stata fatta circolare la notizia secondo cui "il 90%" dell'accordo tra Israele eper un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri dal 7 ottobre scorso nell'enclave palestinese è stato definito.