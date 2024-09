Fabrizio Romano fornisce aggiornamenti sui colloqui della stella sul nuovo trasferimento dopo l’uscita dal Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 8 settembre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo il giornalista, l’ex attaccante delAnthony Martial resta in trattativa per un possibilea parametro zero al club brasiliano del Flamengo. Parlando esclusivamente a Colto in fuorigioco Nell’ultima edizionesua rubrica Daily Briefing, l’esperto di notizie sui trasferimenti ha fornito le ultime informazioni sul futuro di Martial, che al momento è ancora un free agentla scadenza del suo contratto con ilall’inizio dell’estate.