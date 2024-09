È nata Camilla | la coppia vip italiana genitori per la prima volta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 8 settembre 2024) Personaggi tv. È: lavipper la– Splendida notizia per laal “Grande Fratello Vip”. Nella giordi ieri, sabato 7 settembre 2024, i due hanno condiviso sui social un breve video in cui lui annuncia la nascita della loro primogenita. ( dopo le foto) Leggi anche: Il famoso della Tva nozze con la sua amata Elena Leggi anche: “Perché siamo scomparsi”: Andreas Muller e Veronica Peparini, l’annuncio ai fan spiazza È: lavipper laFiocco rosa in casa Cannavò-Zenga. Rosalinda Cannavò ha partorito, dando alla luce la suabambina,dall’amore con l’adorato compagno Andrea Zenga. I due, che si sono conosciuti al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, hanno dato il lieto annuncio con un video su Instagram.