Con Rossi c’è più gusto Il Dottore come a casa sua Un mito sempre in pista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)c’è.e comunque. Del resto, un Gp di Misano, senza la carezza di Valentino che Gp sarebbe? Misano, èbene ricordarlo, èsua.. Qui dove sono andate in scena alcune delle sue gare più intriganti, ma soprattutto dove Valentino sa far crescere (bene) i ragazzi della sua Academy. Fra giri al limite, lezioni di tattica con il box trasformato in una sorta di aula universitaria e, perché no, una grigliata nel locale giusto, a due passi dal mare. Dici Misano e inevitabilmente dici. Sì, anche ildi oggi, quello che passa da queste parti ancora in moto, ma cheda queste parti ha messo in fila i primi (e decisivi) giri da pilota delle quattro ruote prima di avventurarsi nel mondo dell’Endurance, dell’Europeo, della 24 Ore di Le Mans.