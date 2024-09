Calciomercato Juventus Giuntoli chiude la cessione lampo | parte subito

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 8 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 8 Settembre 2024 17:05 di Giancarlo Spinazzola Un altro esubero lascia laper trovare spazio altrove, operazione in chiusura nella giornata di oggi. Il mercato estivo dellaè stato quello più scoppiettante tra le società italiane. Tanti addii illustri e molti colpi importanti in entrata, compiendo una vera e propria rivoluzione  all’interno del gruppo squadra.è arrivato a Torino dal Napoli la scorsa estate, ma sarà questa la prima vera stagione della“ana”. A partire dalla scelta del nuovo allenatore, passando per acquisti di un certo livello, fino ad arrivare a cessioni di giocatori che non rientravano nei piani di Thiago Motta e della società . Cristiano, insieme ai suoi collaboratori, è riuscito ad abbassare notevolmente il monte ingaggi e l’età media della squadra.