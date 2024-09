Auto contro moto ad Acilia Roma 28enne morto | caccia al pirata Indagini in corso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Un ragazzo di 28 anni ènella notte nel quadrante sud di. Era in sella alla suaquando a un incrocio di via di Saponara, ad, si è verificato lo schianto. Un incidente in cui sarebbe coinvolta anche una macchina il cui conducente dopo essersi fermato qualche istante, si è allontanato. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha avviatoper risalire al. Sono state raccolte alcune testimonianze e sequestrati sull’asfalto dei frammenti persi durante l’impatto. In queste ore sui social è partito un tam tam per rintracciare testimoni che potrebbero fornire elementi utili a risalire alle due persone viste a bordo dell’scappata dal luogo dell’incidente. Parenti e amici della vittima sui social invitano chiunque abbia visto qualcosa a rivolgersi alle forze dell’ordine.