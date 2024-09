via all’accorpamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Accorpare il Distretto sanitario con la direzione dell’ospedale. È la soluzione trovata da Giunta regionale e Asl per evitare l’accorpamento dello stesso Distretto con quello di Terni, ipotesi contro la quale è in atto una petizione popolare promossa dal Comitato per la salute pubblica. D’intesa con la Giunta regionale e con l’amministrazione comunale di Orvieto, la Direzione strategica della Asl ha ideato e sviluppato, in via sperimentale, un progetto pilota innovativo, dal punto di vista organizzativo, che prevede ad Orvieto l’istituzione di un’unica struttura integrata ospedale-territorio sotto la guida di un unico dirigente.